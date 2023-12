Reprodução Filha de Bárbara Evans foi levada as pressas para o hospital

Bárbara Evans apareceu nas redes sociais para compartilhar com os seguidores que por conta do estresse que tem passado desde o nascimento dos gêmeos, até a cirurgia emergencial em Ayla, a filha mais velha, a cirurgia da cesária abriu.

"Nesse vuco-vuco todo, desses acontecimentos, até a minha cicatriz da cesariana abriu, gente. Mas nada de mais. Estou passando uma pomada, vamos ver. Vida de mãe é isso, bem-vinda", contou.

Ela também detalhou como está sendo a recuperação de Ayla, que teve que ser operada às pressas após engasgar com um amendoim. "Ontem ela fez fisioterapia de noite no pulmão. Vamos fazer todos os dias nesses primeiros dias para ver se ela melhora. Falaram que ela não pode chorar muito. Então, vamos tomar todo o cuidado do mundo", explicou.

Na última segunda-feira (11), Bárbara relembrou os momentos de tensão que passou com a filha no hospital: "Eu nunca chorei tanto em minha vida quanto ontem. Que dia difícil. Desde sexta estou com isso na cabeça, já mandei jogar todos os amendoins aqui de casa fora. Nunca mais ninguém come amendoim aqui. Fiquei traumatizada real, nunca mais quero ver um amendoim na minha frente, e olha que o pai dela ama amendoim. Quem vier aqui em casa, saiba que não terá amendoim."

O que aconteceu com a filha de Bárbara?

Ayla se engasgou com alguns pedaços de amendoim sem casca na sexta-feira (8) passada. Apesar de ter vomitado, a influenciadora notou que a filha estava com um chiado na respiração e foi em busca de um diagnóstico.

Os primeiros exames indicavam que estava tudo normal e um dos médicos chegou a afirmar que poderia se tratar de início de uma bronquite ou de asma.

Não feliz com as respostas, Bárbara entrou em contato com a pediatra da pequena, que analisou o exame de raio-x e notou que havia uma obstrução no pulmão. Ayla então teve que passar por uma broncoscopia, um procedimento cirúrgico com anestesia, que acessa os canais respiratórios.

Com o procedimento de quase uma hora, a equipe conseguiu tirar 95% dos pedaços de amendoim. A retirada foi dificultada pelo fato do alimento já ter amolecido pelo tempo que passou dentro do organismo.

Ayla recebeu alta nesta manhã.

+ Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente