Angélica relembra angústias durante os 40 anos: 'Vulnerável'

Durante a participação no “Roda Viva” da última segunda-feira (11), Angélica relembrou como foi passar pela menopausa e como chegou “ao fundo do poço” durante os 40 anos de vida.

"Eu acredito que dos 40 aos 50 foi um período de muita reflexão e angústia para mim. Eu fiquei muito vulnerável ali. Querendo entender o que estava acontecendo comigo, o medo, a síndrome de pânico, o trabalho, tudo. Na vida profissional, familiar, tudo meio bagunçado", começou.

A apresenta disse achar que todo mundo passa por esse “fundo do poço” nessa fase da vida. “Quando você chega aos 50 é só para cima. As dúvidas todas, tudo o que eu sofri, tudo o que eu chorei, todos os momentos angustiantes, que a menopausa ajudou muito nisso pelos hormônios à flor da pele, isso tudo me impulsionou a chegar nos 50 com certezas, com vontade de falar, de vibrar a vida de novo", declarou.

Angélica ainda comentou como a cobrança externa de voltar para a televisão tornou toda a experiência ainda mais desafiadora: “Existe esse momento obscuro em que você não vibra nada, você fica meio para baixo. Eu vivo isso, sim, e vivi isso com as pessoas me cobrando estar na televisão, me cobrando fazer coisas, porque eu estive na TV, então, eu tive que viver minhas angústias ouvindo cobranças das outras pessoas. Eu tinha a minha cobrança interna e a cobrança das outras pessoas. Não foi um processo fácil como não é para ninguém. Eu tô muito mais tranquila do que eu estava há 3 anos atrás."

