Zilu defende Igor após ele criticar Graciele Lacerda

Zilu Godói apareceu nas redes sociais para defender o filho caçula, Igor Camargo, na noite do último domingo (10). A ex-mulher de Zezé Di Camargo compartilhou o vídeo em que o DJ comentou o fato da madrasta ter assumido ser a dona do perfil fake que criticava a família do sertanejo. Nos comentários, os seguidores concordaram com ela.

"Que orgulho de você meu filho, com sua atitude de HOMEM. Te amo", escreveu Zilu no post que já recebeu mais de 20 mil comentários desde a postagem.

Nos comentários, os seguidores de Zilu concordaram com ela. “O caráter do Igor mostra o quanto a Zilu o criou bem”, elogiou um. “Falou como um homem, com propriedade, defendeu sua família, ao contrário do pai”, comentou outra.

Um internauta ainda chegou a comparar Zezé e Graciele à Tufão e Carminha, personagens da novela “Avenida Brasil”. “Zezé tá igual o Tufão. A Carminha, mente q nem sente”, disse.

