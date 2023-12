Reprodução Filho de Zezé Di Camargo rompe com o pai em meio a briga familiar

Igor Camargo, filho de Zezé Di Camargo reagiu à decisão da Justiça que determinou que a esposa dele, Amabylle Eiroa apagasse todas as postagens feitas sobre o processo e também as acusações de que Graciele Lacerda tinha um perfil fake que usava para atacar a família do sertanejo.

"Atenção! Nova definição de vitória: 'Vamos discutir o assunto na Justiça, e não na mídia, ok?. É cada uma agora, viu?! Eu também já estou com a minha roupa separada, caso eu precise me pronunciar", escreveu ele em um Stories do Instagram.

Amabylle, Graciele e Zezé ainda não se pronunciaram sobre o assunto. Porém Amabylle já apagou do perfil todas as publicações em que acusava Graciele Lacerda.

Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente