Reprodução / Instagram Carlinhos Maia e Lucas Guimarães se beijam no palco do SBT

Durante o “Programa do Silvio Santos” do último domingo (10), Lucas Guimarães e Carlinhos Maia participaram do “Jogo das 3 Pistas”. O clima durante o quadro não foi muito bom e o público podia sentir a tensão do casal. Apesar disso, os dois se beijaram no fim.

No final do jogo, Carlinhos garantiu que só aceitou participar do programa por Lucas, contando que já tinha sido convidado várias vezes e sempre tinha negado, por ser muito tímido.

Lucas aproveitou o momento para se declarar para o marido. “Porque quando nós estamos juntos, a nossa luz é ainda mais forte, mais poderosa e mais maravilhosa”, disse ele antes de dar um beijo no comediante.

A plateia foi aos gritos, com a apresentadora, Patrícia Abravanel, batendo palmas para o casal.

No Instagram, foi a vez de Carlinhos se declarar para o parceiro: “Hoje foi o dia da assinatura do contrato de @lucasguimaraes o novo apresentador do @sbt. Estou orgulhoso e muito feliz por você meu amor, vc está fazendo história, abrindo um espaço na tv da família brasileira. Um espaço não: O ESPAÇO, sua missão está só começando. Parabénssss te amo”, escreveu.

“Meu amorrr, Obr por tudooo. Você é o meu maior incentivador e professor diante de tudo isso. Onde eu for, sempre te honrarei. Te amoooo”, respondeu Lucas.









