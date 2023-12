Lívia Andrade

A apresentadora foi uma das milhares de vítimas de ingressos falsos para os shows que aconteceram no Brasil neste ano. O caso dela aconteceu na apresentação do Coldplay. Ela explicou que não comprou as entradas de cambistas, mas os ingressos eram falsos. "Foram oito e não comprei de cambista. O meu final foi feliz, mas dezenas de pessoas foram chorando para casa", contou ela, sem detalhes do que aconteceu.