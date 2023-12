Foto: Reprodução / Instagram / @priscillapresley Ex-mulher entra na disputa sobre os direitos de Elvis Presley

Em entrevista para o Sunday Times, Priscilla Presley confessou que ainda pensa todos os dias no ex-marido. Elvis morreu há 46 anos.

“Para ser honesta, não passa um dia sem que eu não pense nele. Na semana passada, vi uma camisa e quase pude me ouvir dizendo: ‘Elvis adoraria isso. Eu poderia pegar uma para ele?'", contou.

Atualmente, ela mora em Beverly Hills, mas faz questão de passar um tempo em Graceland, onde morou com o cantor. Segundo Priscilla, é possível “sentir o espírito dele lá”.

Apesar de já terem se passado quatro décadas da morte de Elvis, a viúva diz que continua sonhando com o astro. “Eu sonho com Elvis? Claro”, afirmou. "Quando alguém tem sido uma parte tão importante da sua vida, isso está fadado a acontecer."

Priscilla também relembrou que a vida com o rei do rock foi como uma montanha russa, mas isso não fez com que os sentimentos fossem menos intensos. “Acho que nunca encontrarei alguém que ame tanto quanto o amei”, declarou.

