Reprodução Alinne Rosa chama atenção com calcinha ousada para o Carnatal 2023

A cantora Alinne Rosa chamou atenção nesta sexta-feira (8) ao divulgar um ensaio sensual para o Carnatal 2023. A calcinha ousada da artista foi o destaque das fotos e surpreendeu os seguidores.

O look da cantora foi inspirado em rosas vermelhas e adotou diversas flores na região dos ombros. Sem temer o sensual, uma rosa foi utilizada na parte frontal da calcinha. A roupa foi pensada para Alinne dividir o comando do "Bloco da Anitta + Bloco O Vale" com Anitta, em Natal, na primeira noite da festa.

"E esse BUQUEZÃO que tá chegando pra vocês?! Estão preparados?? Bora, meu Vale!! #blocoOVale #alinnerosa #Natal", brincou, provocando os fãs.





Nos comentários, a roupa da artista roubou a cena. "Nunca tinha visto uma rosa com o botão tao aberto", instigou o cantor Gaab.

"Chocada, mulher você… peraí dei uma engasgada…", declarou uma internauta. "Que Rosa mais Linda, Gostosa e deliciosa da Zorraaaaaaaaaaaaaa!!!!", elogiou outra.

O look foi produzido por Izaac Oliver, com Stylist de Luis Azevedo. A artista volta ao Carnatal para se apresentar na noite de estreia da edição 2023, que celebra 32 anos de história do evento.