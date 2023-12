Reprodução/Instagram Wanessa revela reação do filho ao saber da separação dos pais

Wanessa revelou qual foi a reação do filho mais velho, José Marcus, ao saber da separação dos pais. A cantora foi casada com Marcus Buaiz por 17 anos. Os dois também são pais de João Francisco.

"Só Respira é uma música que fiz para os meus filhos. Quando eles entenderam que os pais iam se separar, eu vi os dois em uma situação de… lembro que meu filho mais velho teve uma crise de choro muito forte e eu falava para ele: ‘Calma, respira’.", disse ela no canal de Foquinha.

A frase também a ajudou a superar momentos conturbados. "E quando eu tive minhas crises de pânico, eu ouvia também: ‘Calma, Wan, só respira’. Então, o ato de respirar me trouxe muito de volta pro meu chão", completou.

O anúncio do término de Wanessa e Marcus aconteceu em maio de 2022. Depois, ela engatou um relacionamento com o ex-namorado, Dado Dolabella, com quem viveu um namoro no início dos anos 2000. Já o empresário está namorando a atriz Isis Valverde.

