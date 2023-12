Reprodução Zé Neto, dupla de Cristiano, sofre acidente de carro

O cantor Zé Neto apareceu publicamente pela primeira vez após ser vítima de um acidente de carro na última terça-feira (5). Nesta sexta-feira (8), o sertanejo, o companheiro Cristiano e a mulher Natália Toscano agradeceram o carinho e mensagens positivas.

Internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP), o cantor apareceu em vídeo para mostrar aos fãs que está bem. Mais afetado do acidente, Zé Neto sofreu fraturas na costela, um corte no braço e algumas escoriações.

"Graças a Deus, gente. Obrigado pelas orações, pelo carinho de todos vocês. Estou aqui", declarou o cantor, que aparentou estar mais lente devido os medicamentos.

"Está inteiro, nosso milagre, nosso livramento. Já está dando trabalho, mas a gente quer agradecer", disse Natália.



Olha quem apareceu por aqui!!!! 👀🥹🙏🏼



Obrigado a cada um de vocês pelas orações, carinho, pensamentos positivos! Muito obrigado mesmo! ❤️ pic.twitter.com/CfOFrZ2mVE — Zé Neto e Cristiano - DVD Escolhas (@ZNC_Oficial) December 8, 2023













O que aconteceu com Zé Neto?

Na noite de terça-feira (5), o sertanejo Zé Neto se envolveu em um acidente de carro na BR-153. O cantor saia do rancho dele, localizado em Fronteira, em Minas Gerais, com destino a São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

A colisão envolveu outros dois carros e uma carreta. O cantor sertanejo teve ferimentos na região do tórax, foi socorrido com consciência e levado para um hospital em São José do Rio Preto. Ele estava acompanhado da mulher, Natália Toscano, que saiu sem ferimentos.

Segundo o colega da dupla, Cristiano, os exames preliminares de Zé Neto no Pronto Socorro não indicaram nenhuma lesão séria, sangramentos internos e nenhuma fratura no crânio ou coluna. O músico teve apenas algumas escoriações e precisou de suturas.

As outras pessoas envolvidas no acidente também saíram sem ferimentos graves. A esposa de Zé Neto informou que o acidente ocorreu após o cantor desviar de um animal.