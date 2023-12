Reprodução Irmã de Zé Neto desabafa após repercussão de acidente: 'Chateada'

Professora universitária e irmã do cantor Zé Neto, Alyne Toscano publicou um desabafo nesta quarta-feira (6) referente aos comentários na internet sobre o acidente do sertanejo. Na última terça, ele capotou o carro na BR-153, em Fronteira, Minas Gerais.



Através do Instagram, Alyne atualizou o quadro clínico do artista, informando que o quadro é estável.

"Passando para falar para vocês que tá tudo bem. O Zé sofreu um acidente ontem à noite voltando do rancho, de Fronteira. Foi uma colisão seguida de capotamento. As outras pessoas que se envolveram no acidente não tiveram ferimentos, foi só o Zé mesmo. Do que poderia ter sido, porque poderia ter sido fatal, né, graças a Deus, dos males foi o menor", declarou.

De acordo com Alyne, Zé Neto ficará mais um dia na UTI por questão de procolo médico. "Ele fraturou três costelas, teve um corte bem feio no braço, alguns ferimentos no corpo, mas ele tá estável, tá, gente. Eu agradeço demais todas as mensagens que eu recebi".

Por fim, a professora lamentou a repercussão do acidente nas redes sociais e pediu para os fãs ficarem atentos contra notícias falsas. "Gente, não acreditem em qualquer coisa que vocês vejam na internet. Olha, isso me deixou tão chateada. É muito triste você ver uma foto do seu irmão lá. Informação desencontrada. O povo falando: 'aí, será que tá vivo mesmo?'. Não tem necessidade disso", lamentou.

O que aconteceu com Zé Neto?

Na noite de terça-feira (5), o sertanejo Zé Neto se envolveu em um acidente de carro na BR-153. O cantor saia do rancho dele, localizado em Fronteira, em Minas Gerais, com destino a São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

A colisão envolveu outros dois carros e uma carreta. O cantor sertanejo teve ferimentos na região do tórax, foi socorrido com consciência e levado para um hospital em São José do Rio Preto. Ele estava acompanhado da mulher, Natália Toscano, que saiu sem ferimentos.

Segundo o colega da dupla, Cristiano, os exames preliminares de Zé Neto no Pronto Socorro não indicaram nenhuma lesão séria, sangramentos internos ou fratura no crânio, ou coluna. O músico teve apenas algumas escoriações e precisou de suturas.

As outras pessoas envolvidas no acidente também saíram sem ferimentos graves. Ainda não há informações sobre o que motivou o acidente.