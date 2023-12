Reprodução/Instagram/X Paulinha Abelha ganha homenagem em gravação de DVD do Calcinha Preta

Paulinha Abelha recebeu uma homenagem durante a gravação do novo DVD do Calcinha Preta em celebração dos 20 anos do grupo de forró. A vocalista morreu em fevereiro de 2022, aos 43 anos .

Por meio de inteligência artificial, a cantora apareceu no telão e mandou um recado para os fãs que marcaram presença na filmagem em Salvador.





"Olá, meu povo. Tudo bem com vocês? Há 20 anos eu estava cantando aqui, cantando na gravação do nosso primeiro DVD, mas hoje vocês é quem serão a minha voz", disse a imagem.

O momento emocionou o público e o cantor Daniel Diau, que foi consolado pelos integrantes do grupo. Na sequência, eles cantaram a música Louca Por Ti, versão brasileira da música Dust in the Wind, da banda norte-americana Kansas, que virou sucesso na voz de Paulinha.

EU TO CHORANDO MEU DEUS😭😭😭😭😭😭😭😭 QUE SAUDADES, QUE SAUDADES PAULINHA ABELHA pic.twitter.com/1mbybmlUKQ — Clara (@swiftiesuprema) December 8, 2023





