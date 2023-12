Reprodução / Instagram Sheron Menezzes desabafa sobre aborto espontâneo: ‘Agressivo’

Durante o podcast “Quem Pode, Pod”, apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, Sheron Menezzes desabafou sobre um assunto muito delicado. A atriz revelou ter sofrido um aborto espontâneo e contou como conseguiu superar o momento.

"Eu tentei (engravidar) pouco, porque quando eu decidi parar o anticoncepcional, eu engravidei no outro mês. Perdi esse com três meses", começou.

Ela disse que o pior de perder um bebê é ter que consolar o outro ao contar. 'Ai, meu Deus!', e você tendo que falar que está bem porque cada uma lida de uma maneira. Foi muito difícil para mim? Foi, mas eu acho que eu tinha que passar por isso, por aquele momento, como casal, a gente tinha que passar por aquilo. A gente se tornou um casal muito mais unido. A segunda gravidez, que foi seis meses depois, ela veio com outra energia."

A artista contou ter sentido que tinha perdido o bebê, dizendo que “não tinha nada” ali. “Eu já tinha feito duas ultras, já tinha escutado o coração. E depois que você fala para as pessoas que você perdeu, as pessoas falam que também já perderam e aí que você vai saber que é normal, sim, que é muito comum perder. Porque as pessoas não falam sobre isso", disse.

"Você se sente um pouco menos culpada, porque quando eu senti que não tinha nada, eu falei: 'O que eu fiz? Eu fui malhar? O que eu comi?' Você acha que a culpa é sua! E, sim, eu fui no outro dia fazer a ultra e, realmente, o coração tinha parado. Eu fiz curetagem, eu tive que tirar, ele não saiu. É agressivo! É agressivo pra caramba!", desabafou.

Grávida, Fernanda se identificou com o relato de Sheron. A atriz também sofreu um aborto espontâneo ano passado. "Tinha acabado de tirar o DIU. Fiquei em choque e muito feliz. Contei para o Victor que ficou mais feliz ainda. No dia seguinte voltei para São Paulo. Cinco dias depois tive um sangramento e descobri que tinha perdido.", contou.

Na legenda do vídeo com a história de Sheron, Fernanda escreveu: "Nossas experiências na maternidade são individuais, mas compartilhamos dores, medos e acolhimento com outras mulheres que passaram por situações que se conectam com as nossas. @sheronmenezzes contou sobre sua perda e me vi muito ali também."





