Divulgação/Instagram Sepultura anuncia fim da banda após 40 anos

Nesta sexta-feira (8) o Sepultura anunciou o fim da banda após 40 anos de carreira. Para se despedir dos fãs, os integrantes farão uma turnê por quarenta países.

De acordo com eles, a turnê Celebrating Life Through Death durará 18 meses a partir de março de 2024.





"É a última turnê. A gente vai parar porque é o melhor momento da história da banda. Hoje, a gente tem uma condição fantástica entre a gente. A gente sai de cena tranquilo e em paz com a gente mesmo", afirmou o guitarrista Andreas Kisser em coletiva de imprensa.

Formado em Belo Horizonte, Minas Gerais, Sepultura é a banda brasileira de heavy metal de maior sucesso da história.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: