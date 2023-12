Reprodução Maryam Moshiri, da BBC News, mostra o dedo do meio

A jornalista Maryam Moshiri, da BBC, se manifestou por meio do X (antigo Twitter) nesta quinta-feira (7), após o momento em que mostrou o dedo do meio ao vivo no jornal ter viralizado online.

Depois da vinheta, a âncora fez o gesto, rapidamente se recompôs e começou o telejornal: “Ao vivo de Londres, aqui é a BBC News".

Após a repercussão do vídeo, Maryam explicou que o momento não passou de uma brincadeira entre amigos que foi flagrada pelas câmeras.

"Ontem, pouco antes do início [do jornal], eu estava brincando um pouco com a equipe na galeria. Eu estava fingindo fazer uma contagem regressiva, enquanto o diretor contava de 10 a 0... incluindo os dedos para mostrar os números", escreveu.

"Estão, de dez dedos levantados para um. Quando chegamos ao um, eu virei o dedo de brincadeira e não percebi que isso seria capturado pela câmera", admitiu a apresentadora.

Ela então disse que era uma piada interna com a equipe e que não esperava que fosse ao ar. A jornalista se desculpou: “Não era minha intenção que isso acontecesse e eu sinto muito se eu ofendi ou chateei alguém. Eu não 'mostrei o dedo do meio' para os expectadores ou até mesmo para alguma pessoa, na verdade."

"Foi uma piada boba destinada a um pequeno número de amigos meus", concluiu Maryam.

