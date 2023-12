Nara Equipe de Claudia Leitte se pronuncia após acusação de plágio

Claudia Leitte quebrou o silêncio sobre as acusações de plágio da sua nova música, Liquitiqui. Internautas apontaram semelhanças entre do novo trabalho da cantora com Lilith, da cantora independente Bea Duarte.

"A canção Liquitiqui, da cantora Claudia Leitte, possui construção melódica e composição absolutamente diferentes da música com a qual está sendo comparada, o que não justifica a acusação infundada de plágio", afirmou a nota.

Bea Duarte já havia se pronunciado na quinta-feira (7) após os comentários dos internautas. "Acordei com gente berrando e me marcando adoidado em um tweet que viralizou falando 'Meu, a Claudia Leitte plagiou na cara dura a música 'Lilith' da Bea Duarte'", iniciou a cantora.

Sem fazer acusações diretas, a jovem comparou as duas músicas e refletiu sobre o produtor musical por trás de "LIQUITIQUI". "Me disseram que essa música da Claudia Leitte é um remix de um outro artista que claramente conhece o Brasil, porque ele está fazendo um remix com a Claudia Leitte", apontou.

