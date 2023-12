Reprodução Instagram - 8.12.2023 Ary Mirella divulga imagem do ultrassom de Jorge, primeiro filha dela e de João Gomes

Nesta quinta-feira (7), a influenciadora Ary Mirelle usou os stories do Instagram para compartilhar alguns registros do rostinho do bebê que espera junto com o cantor João Gomes. Ela ainda pontuou as semelhanças que acredita que o filho tem com a aparência do pai.



“Mamãe estava com saudade de ver esse rostinho. Eu estou gorducho e tenho o nariz e a boca de papai. Achei idêntico ao João”, escreveu ela nas redes sociais.



De acordo com Ary Mirelle, o bebê, que se chamará Jorge, “pode” ter a “boca parecida” com a dela. No entanto, enfatiza que o nariz realmente é igual ao do músico: “Meu nariz dá pra ver até os fundos, de tão alto que ele é. O nariz de Jorge é descido, igualzinho ao de João, que é descido também”.



A influenciadora ainda brincou com as semelhanças de Jorge e João Gomes, destacando que a similaridade será só no ultrassom e que, quando ele nascer, será igual a ela. “Oh, Deus, é só a foto do ultrassom. Ele vai vir parecido comigo, quer ver?”, disse.

