Griphao, Pocah e Larissa Manoela vaiadas

No show do grupo “Rebelde” no Brasil, durante a “Soy Rebelde Tour”, as ex-BBBs Bruna Griphao e Pocah, e a atriz Larissa Manoela, foram vaiadas pelos fãs da banda. Elas acessaram um espaço exclusivo do show e ficaram próximas dos cantores, atrapalhando os fãs da "grade".