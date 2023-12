Reprodução/Instagram Virginia esclarece rumores de affair com Neymar Jr

Virginia Fonseca usou as redes sociais para esclarecer os boatos que teria vivido um affair com Neymar Jr antes de conhecer o atual marido, Zé Felipe.

A influenciadora repostou o comentário de uma internauta que afirmou: "Vocês sabem que o Neymar e a Virgínia já ficaram antes dela conhecer o Zé? Com a fama do Neymar, o Zé que se cuide".





Nos Stories do Instagram, a empresária desmentiu: "Mentira! Eu e o Neymar nunca ficamos e nunca chegou nem perto disso acontecer. Parem com isso, gente… Admiro muito o Neymar e tudo que ele conquistou! Respeito a trajetória dele e estou muito feliz por estarmos trabalhando juntos agora…", começou ela.

Na sequência, Virginia comentou sobre a sociedade com o jogador de futebol na sua empresa. "Isso foi um passo enorme para a nossa empresa que tem apenas dois anos! Ter a confiança de um dos maiores do mundo, é algo para se comemorar! E meu marido, Zé Felipe, comemorou com a gente, além de participar desde o início de tudo".

"Não peço aplausos de ninguém, apenas respeito! Sou casada, tenho minha família que é tudo para mim e tudo sempre por eles! E desculpa aos meus seguidores, que não precisam estar lendo isso, mas é que é chato ver mentiras", concluiu ela.

