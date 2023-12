Reprodução X, antigo Twitter - 7.12.2023 Internautas resgatam foto de Marquezine com camisa do Vasco da Gama após time derrotar Santos

A derrota de Santos para o vencedor do Campeonato Brasileiro, Vasco da Gama , movimentou as redes sociais na última quarta-feira (6). Internautas resgataram uma foto de Bruna Marquezine vestindo a blusa do time campeão e zombaram de Neymar, que iniciou a carreira no Santos, que perdeu o jogo. A triz e jogador viveram relacionamento de idas e vindas no passado .



A derrota fez com que Santos, pela primeira vez na história, fosse rebaixado para a série B. Em meio ao resultado desfavorável, Neymar usou as redes sociais para se pronunciar com uma foto do time : “Santos, sempre, Santos. Nós iremos voltar a sorrir”.



Na Web, os internautas, principalmente os vascaínos, fizeram diversos memes não apenas celebrando a vitória, mas também zombando da derrota histórica dos torcedores santistas, incluindo o ex-jogador do clube.



No entanto, em meio às piadas e memes, uma atriz ganhou destaque. Trata-se de Bruna Marquezine, ex-namorada de Neymar. Quando criança, ela foi fotografada usando a camisa do Vasco da Gama e os internautas resgataram o registro e fizeram piadas com Neymar.



“Bruna Marquezine venceu, mais uma vez”, escreveu uma usuária do X, antigo Twitter. “A Bruna Marquezine nunca perdeu para o Neymar”, debochou uma segunda. “A vida é uma sequência de disputas entre Neymar e Marquezine. No final, ela sempre vence”, opinou ainda uma terceira.

Veja mais tweets:

O bom dia de hoje vai especialmente para a Bruna Marquezine.



Esta querida não para de ganhar livramentos na vida...🙏🏿💢 https://t.co/dIazFhCSoN — VictorBigMic ◤✠◢ (@VictorHMaicao) December 7, 2023





GIGANTE BRUNA MARQUEZINE EU TE AMO https://t.co/DtW4FfGfPj — almir filho (@almirzada) December 7, 2023





a unica derrota da bruna marquezine foi ter namorado com o dito cujo, fora isso apenas vitorias



bruna marquezine só sabe vencer https://t.co/DebYcxzPsK — larinha (@laritcha26) December 7, 2023





A Bruna Marquezine nunca perdeu para o Neymar. pic.twitter.com/DxjDV4qBNV — O Almirante (@OAlmirante_) December 7, 2023





a vida é uma sequencia de disputas entre neymar e bruna marquezine e no final ela sempre vence pic.twitter.com/W0BOe9OjsP https://t.co/5H76WS2fQ7 — fer (@roneztor) December 7, 2023





