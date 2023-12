Reprodução/Instagram Nora de Zezé teme perder Instagram em meio a briga com Graciele Lacerda

Amabylle Eiroa afirmou que teme perder a sua conta do Instagram em meio a briga judicial com Graciele Lacerda, esposa de Zezé Di Camargo. A namorada de Igor Camargo acusou a influenciadora de criar um perfil falso para atacar membros da família do cantor.

A Justiça determinou que Amabylle apagasse todas as publicações e acusações que fez sobre o caso.





Agora, a nora do artista alertou os seguidores que pode acabar ficando sem o perfil oficial. "Observando que as funções do meu Instagram não estão em plena funcionalidade e, após consultar um profissional de T.I, que mencionou a possibilidade de minha conta ser derrubada, fui alertada sobre o risco de queda do meu perfil", disse.

Por isso, a arquiteta declarou que abriu uma segunda conta como reserva. "Sem problemas, né gente? Criamos um novo e gostaria que vocês estivessem comigo. Sigam lá", concluiu.

A polêmica familiar começou em outubro, após uma acusação de Amabylle Eiroa, mulher de Igor Camargo, filho de Zezé. A nora do cantor acusou Graciele de criar um perfil falso para difamá-la na web. O caso já apresentou alguns desdobramentos, como a ruptura profissional do artista com o filho.

