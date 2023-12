Reprodução Jottapê rebate críticas e revela propósito na Farofa: 'Falar de Jesus'

O cantor MC Jottapê se pronunciou após ser alvo de críticas por levar a filha de cinco meses para a "Farofa da Gkay". Nesta quarta-feira (6), ele revelou ter ido ao evento com um propósito de evangelização, para falar de Jesus com outros influenciadores.

Mais cedo, o ator Thomaz Costa publicou um vídeo criticando Jottapê e a mulher Estefany Boro por terem levado a filha Athena, de cinco meses, para o evento de Gkay.

Com a repercussão, Jottapê se pronunciou se defendendo das críticas e explicando que a ida para a Farofa teve um propósito maior.

Na declaração, ele diz que a filha Athena já não é mais recém-nascida, como Thomaz Costa apontou, e explicou o casal e a bebê vão para a festa no início, quando o som está controlado e a movimentação é menor. O cantor afirma que, após as 22h, Athena fica sob os cuidados de uma babá longe da aglomeração da festa.

"E outra coisa que eu nem iria comentar com vocês, que eu não gosto de falar de Deus pra julgar alguém ou pra me promover, mas eu vou contar pra vocês aqui. Eu e a Este, a gente não veio só pela festa aqui, para Farofa, a gente veio com um propósito também", revelou.

Batizados há um mês, Jottapê e a mulhere foram para a festa com a missão de atrair mais pessoas para a 'célula', um culto evangélico ministrado em casa.

"Antes de vim, a gente conversou com nosso pastor, a gente falou, 'Pô, então vamos com esse propósito de falar de Jesus para as pessoas que estão aqui' e tem dado muito certo. Inclusive, acho que na próxima célula, que vai ser semana que vem, vão ter pessoas novas com a gente, então isso é muito bom", afirmou.

Por fim, Jottapê refletiu e alfinetou Thamaz Costa, comentando sobre pessoas evangélicas que preferem julgar os outros ao invés de se colocar em missão de levar Jesus para a pessoa 'desvirtuada' do propósito religioso.

"Aceitar Jesus e julgar quem não aceitou é super confortável. Você fica de um lado só julgando enquanto todo mundo erra e você só dá risada. Agora, quando você coloca Jesus na frente do seu ego, você percebe que é muito mais valioso você tentar trazer essas pessoas para Jesus... Isso é o tipo de pessoa que mais afasta a galera de Deus", completou.