Reprodução Kayky Brito surge ao lado da ex no aniversário do filho: 'Sigo firme'

O ator Kayky Brito ressurgiu nas redes sociais para celebrar o aniversário do filho Kael, de 2 anos. Nesta quarta-feira (6), o artista publicou um registro em que aparece ao lado de Tamara Dalcanale, apontada como a ex-namorada.



Através do Instagram, ele comemorou o aniversário do herdeiro e detalhou a recuperação. Kayky Brito foi atropelado no dia 2 de setembro por um motorista de aplicativo. Ele foi diagnosticado com politraumatismo e ficou internado quase um mês na UTI.

"Como vocês estão? Primeiro eu queria dizer que estou MELHOR a cada dia. Sigo FIRME na minha recuperação e não poderia deixar de vir aqui para dividir essa alegria… Após mais de 2 meses de muita Fisio, Fono e principalmente foco e dedicação, finalmente fui liberado para viajar e encontrar a minha outra parte da família", iniciou.

As fotos publicadas registram uma celebração íntima para comemorar o segundo ano do pequeno. "Não poderia ser melhor momento que este né? Kael está fazendo 2 aninhos hoje e eu aqui podendo viver esse momento com ele. Mais uma vez obrigado por todo carinho que recebo de vocês e podem ter certeza que em breve estarei mais presente por aqui tá?!", completou.