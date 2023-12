Reprodução/Instagram João Hadad homanageia Luana Andrade um mês após morte: 'Sempre foi luz'

João Hadad emocionou ao compartilhar uma homenagem para a namorada, Luana Andrade, que morreu há um mês . O influenciador abriu o coração sobre como tem lidado com o luto.

"Um mês sem a minha princesa Lu nesse plano. Desde a sua partida, eu escolhi ressignificar essa dor, trazendo à tona memórias especiais dela, principalmente, o ato de agradecer diariamente", começou ele.





O ex-De Férias com o Ex compartilhou as mensagens que recebe dos seguidores que também perderam algum ente querido ou estão passando por um momento difícil. " Apesar da saudade, uma parte de mim sorri ao ver como consegui incorporar um hábito tão único dela no meu dia a dia. Fiquei surpreso e ainda mais feliz em ver que vocês também foram impactados por esse costume".

Hadad afirmou que a perda da namorada, vítima de complicações de uma lipoaspiração, tem sido difícil. "Essa jornada não diminui a dor, mas fortalece o propósito e a lembrança da Lu. Ela sempre foi luz, sabedoria e amor. Hoje, ela continua nos ajudando à sua maneira peculiar, nos inspirando a sermos mais fortes, gentis e gratos".

"Lu, sua presença vive em cada sorriso, em cada reflexão. Obrigado por nos guiar, seguimos aprendendo muito com você, princesa. Te amo pra sempre", concluiu ele.

