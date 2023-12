Reprodução / Instagram Gabriela Prioli brinca: 'Fico pelada na frente de todo mundo'

Durante o “Saia Justa” da última quarta-feira, as apresentadoras fizeram revelações sobre as intimidades. Gabriela Prioli foi sincera, admitindo andar pelada pela casa: "Quando comecei a trabalhar com isso [mídia], se for tirar todo mundo da sala...", brincou a advogada.

"Fico pelada na frente de todo mundo. Quando comecei a ficar amiga da Anitta, mil pessoas passando e ela peladona ali, eu olhava e pensava: 'Eu sou desinibida, mas ela é muito mais'", contou a apresentadora.

Apesar de ser desinibida, ela ressaltou que não faz as necessidades fisiológicas na frente do marido, Thiago Mansur.

"Número dois não tem possibilidade de fazer na frente do marido", afirmou ela. Gabriela aproveitou pra fazer "petição" contra os banheiros de alguns hotéis.Quarto de hotel com porta de banheiro com vidro jateado, galera? Você entra no banheiro para fazer... e tem um vidro para a pessoa ver seu vulto", reclamou fazendo as outras apresentadoras e a convidada, Angélica, rirem muito.

