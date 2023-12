Reprodução Bruno De Luca toma medida drástica após acidente de Kayky Brito; veja

O apresentador Bruno De Luca surpreendeu os seguidores nesta quarta-feira (6) ao anunciar uma pausa na carreira. Na declaração, o ex-global se refere ao caso do acidente do amigo Kayky Brito, no qual ele foi denunciado por omissão de socorro.

Através do Instagram, o apresentador revelou de a decisão foi tomada para que ele possa curtir viagens e a criação da filha Aurora, de 1 ano, fruto do relacionamento com a produtora Sthéfany Vidal.

"Olha, como vocês sabem, eu passei por muita coisa esse ano! E esses acontecimentos serviram para eu repensar minha vida pessoal, e minha vida profissional. E, sobre a minha vida profissional, eu queria dizer que resolvi fazer uma pausa, tirar um período só para mim. Eu quero tirar um tempinho que eu ainda não sei quanto tempo ainda afastado dos meus compromissos na TV", avisou.

O comunicador também relembrou o início da carreira e reforçou precisar ficar um tempo longe dos projetos. “Eu trabalho desde os 10 anos, sem parar, e eu não quero perder nenhuma parte da minha vida que eu acho importante, como essa daqui”, disse exibindo a filha Aurora.

“Eu quero viajar muito! A gente vai continuar sempre com esse diálogo aberto aqui e eu conto muito com vocês! Até breve”, completou.