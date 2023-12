Reprodução Claudia Leitte é acusada de plagiar cantora independente; compare

A cantora independente Bea Duarte se pronunciou nesta quinta-feira (7) após internautas apontarem que Claudia Leitte teria plagiado uma música da jovem. Nas redes sociais, a artista publicou um pronunciamento e comparou "Lilith", de sua autoria, com "LIQUITIQUI", recém-lançamento da veterana.

"Acordei com gente berrando e me marcando adoidado em um tweet que viralizou falando 'Meu, a Claudia Leitte plagiou na cara dura a música 'Lilith' da Bea Duarte'", iniciou a cantora.

Sem fazer acusações diretas, a jovem comparou as duas músicas e refletiu sobre o produtor musical por trás de "LIQUITIQUI". "Me disseram que essa música da Claudia Leitte é um remix de um outro artista que claramente conhece o Brasil, porque ele está fazendo um remix com a Claudia Leitte", apontou.

A faixa leva autoria de Claudia Leitte, Kes, J Perry, e soma a produção musical do DJ Michael Brun e Dwala.

No pronunciamento, Bea destaca que a música dela foi publicada pela primeira vez no dia 31 de outubro de 2021. Já a versão original de "Liki Tiki" foi lançada em junho de 2022.

"Talvez a Claudia Leitte nem esteja ciente. Eu estou com medo de me posicionar e falar qualquer palavra nessa altura do campeonato

A cantora independente Bea Duarte fez um vídeo ouvindo "LIQUITIQUI", de Cláudia Leitte, e o seu próprio single "Lilith", após internautas perceberem semelhanças entre as duas faixas. pic.twitter.com/A3pfDfcG8s — PAN (@forumpandlr) December 7, 2023