Reprodução/Instagram Stenio Garcia

O ator Stênio Garcia, de 91 anos, foi internado, nesta quarta-feira (6), em um hospital do Rio de Janeiro, após passar mal em casa. Marilene Saade, esposa do artista, e a médica dele informaram ao iG Gente que Stênio foi diagnosticado com gastroenterite viral, após ter episódios de vômito e diarreia, mas já recebeu alta.



Marilene informou que o ator teve alta, nesta quarta-feira (6). A médica, Priscila Sobral, que acompanha Stênio, também deu detalhes do estado de saúde do ator ao iG Gente. "[Ele teve] um quadro de vômitos e dor abdominal cursando com muito mal estar. Foi atendido no Hospital Vitória, onde foram realizados exames de sangue, eletro e tomografia todos bons, sugerindo uma gastroenterite aguda viral [uma inflamação do revestimento do estômago e dos intestinos causada por vírus enteropatogênicos]", disse ela.



A profissional ainda conta que Stênio "está bem, terminando a hidratação venosa para ir para casa".



Stenio Garcia já foi internado antes, em junho deste ano, com um quadro de septicemia aguda, infecção no sangue causada por uma bactéria. Ele deu entrada no Hospital Samaritano, na Barra, Zona Oeste do Rio, com fortes dores nas pernas. O ator passou quase uma semana internado e foi liberado para continuar com o tratamento em casa.



