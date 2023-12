Reprodução/Record - 04.12.2023 Nadja Pessoa está em "A Fazenda 15"

Um áúdio de uma fã de Nadja Pessoa, participante de "A Fazenda 15," viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (6). A gravação revela que os fãs da peoa reservaram computadores em uma lan house para votarem nela e aumentarem as chances da ex-Power Couple ficar no reality da Record.



Em um space aberto no Twitter, uma fã pede para que as pessoas votem pois o fã-clube não terá dinheiro para a reserva de computadores: "Tem torcidas falando que eles fazem lan house para esses negócios de voto, mas isso aí é muito caro, é R$ 4 mil. Então, a gente tem que contar com o voto da gente".



Em seguida, outra fã revela que uma reserva de uma lan house já foi feita para promover votos para Nadja até o final do programa: "O que estava lá era R$ 2 mil, 50 máquinas. Mandaram a nota e a gente já fez o pix para reservar e está reservada até a final. Já está certo".



Os outros fãs presentes na conversa, logo, afirmaram que aquilo não deveria ter sido exposto e tentaram disfarçar mudando de assunto.

🔥 Fofoca: Áudio de um space dos fãs da Nadja em que UMA fã afirma ter pagado R$ 2.000,00 para uma Lan house via pix para votar na Nadja até a final.



Será que isso vai dar certo? pic.twitter.com/rKZtOY375U — Mari (@me_mari) December 6, 2023





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente