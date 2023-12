Reprodução/Instagram - 05.12.2023 Erik Marmo e Larissa Burnier com família

Erik Marmo, ex-galã da Globo e que pôde ser visto na reprise da novela "Mulheres Apaixonadas", chamou a atenção dos internautas ao posar com a família para fotos. A mulher do ator, Larissa Burnier, abriu o álbum de fotos, e foi até comparada como irmã do marido devido à semelhança notada pelos fãs.



Erik Marmo é pai de dois meninos, um de 11 anos e outro de 13. No registro com os filhos e a esposa, os internautas ficaram impressionados. "Vocês quatro são superparecidos... Dava até para dizer que são todos irmãos", disse uma seguidora. "Vocês são TODOS idênticos! Bjooo pra família!", disse o ator Thiago Rodrigues. "Essa família é uma pintura das mais perfeitas. Deus caprichou", elogiou outro.

Atualmente, Erik Marmo e a família moram nos Estados Unidos. Erik se mudou para Los Angeles em 2014 e atua com esposa no mundo da moda.





Além de "Mulheres Apaixonadas", Marmo participou de "Malhação", "Sete Pecados", "Morde e Assopra" e "Alma Gêmea".