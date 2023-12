Reprodução Influencer é flagrado traindo namorada com famosa na 'Farofa da Gkay'

A influenciadora Beca Barreto se envolveu numa polêmica de infidelidade já no primeiro dia da Farofa da GKay. Na última segunda-feira (4), a tiktoker foi filmada aos beijos com o influenciador Lucas Huback, que estava comprometido com Nicole Machado. Após o vídeo viralizar, a namorada do rapaz surgiu nas redes se pronunciando sobre a traição.

Através dos Stories do Instagram, Nicole explicou que ela e Lucas namoraram por onze meses até ele decidir terminar com ela. Apesar da separação, eles continuaram se envolvendo até setembro, quando conversaram e decidiram reatar o relacionamento.

"Nós topamos dar mais uma chance para o nosso relacionamento, até ontem estávamos junto... A gente não quis expor para ninguém, tanto que eu não contei para ninguém, nem para amigos meus (...) porque a gente estava realmente deixando em off essa situação para ver se dava certo, para a gente focar mais em nós dois".

Nicole explica que por questão de privacidade, ela e o influenciador optaram por esconder o romance até mesmo dos fã-clubes. Apesar disso, ela teria incentivado o namorado a ir para a Farofa da Gkay, evento onde poderia alavancar a carreira como produtor de conteúdo.

"Então, sim, a gente estava junto e o que aconteceu ontem foi, sim, que ele me traiu, né? Eu soube por páginas de fofoca. Liguei para ele porque eu queria ouvir da boca dele e, bom, ele me confirmou", lamentou.