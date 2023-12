Reprodução/Instagram Leo Stronda abre o jogo sobre uso de esteroides: 'Meio dependente'

Leo Stronda afirmou que mudou desde que se converteu e começou a frequentar uma igreja evangélica. O influenciador abriu o jogo sobre o uso de esteroides.

Ele contou que ficou menos vaidoso desde que entrou para a igreja, diferente de quando fazia parte do Bonde da Stronda.





"Meu limiar de futilidade desceu. Eu preciso mesmo ser o melhor? Maior? Mais forte? Essas futilidades que tinha, hoje em dia perdi um pouco. Gosto de vangloriar um cara que é maior do que eu. Antigamente, eu ficava 'se ele vai sair muito maior que eu na foto, não vou nem postar'. Hoje em dia eu posto, é maneiro para o cara, que merece, está gigante e fez um trabalho incrível", explicou ao Flow Podcast.

Leo declarou que iniciou o processo para deixar de usar os anabolizantes. "Estou no processo de abandonar o uso de esteroides. Queria abandonar de vez, mas não posso. Estou meio dependente. Estou com acompanhamento médico. Vou botar meu shape no máximo que eu aguentar usando minimamente o esteroide, usando um décimo do que sempre usei", disse.

"Preciso mesmo me encher de esteroide? Nem sou um atleta de competição. Atletas usam. Se você quer competir e ganhar dos caras, vai ficar para trás se não usar. Tudo é intenção", completou ele.

Stronda também comentou sobre a abstinência sexual. Atualmente ele namora a modelo Karla Matsumoto.

"Você é de Deus? Estou tentando ser. Posso ser um bostinha ainda, mas abri mão de muita coisa. Abandonar o Bonde da Stronda foi uma das coisas mais difíceis que já fiz na minha vida. Abdicar de vida sexual foi assim... até hoje às vezes me atormenta. Minha batalha espiritual mais real é essa. Estou aqui para provar que é possível", afirmou.

