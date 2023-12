Reprodução/Youtube Apresentador se vinga de MC Cabelinho ao perguntar sobre Bella Campos

MC Cabelinho não escondeu o rosto envergonhado ao ter a ex-namorada, Bella Campos, citada durante a sua participação no Rango Brabo, quadro de Diogo Defante.

Igão Cavalari, apresentador do PodPah, resolveu se vingar do funkeiro por uma brincadeira feita meses atrás.





No passado, enquanto participava do podcast, o cantor alfinetou Igão, que tinha acabado de dar fim ao namoro com Rafaela Assef. "Sabe onde está sua ex agora? M*mando, fazendo tudo que ela não fez [com você] com outro cara", disparou Cabelinho na entrevista.

Agora, o influenciador aproveitou o encontro para retribuir a cutucada citando a atriz. "Sabe onde é que está a sua ex agora?", disse ele. O comentário levou os presentes caírem na gargalhada.

"Que filho da p*ta", respondeu Cabelinho em tom de humor.

"Sabe onde tá tua ex agora?"

O Igão se vingou do Cabelinho 😂 pic.twitter.com/LYJrnKVUGi — Rap Vídeos (@rapbrvideos) December 5, 2023





O fim do namoro de MC Cabelinho e Bella Campos

O término aconteceu após rumores de que o MC teria traído Bella durante uma viagem a Belo Horizonte, em Minas Gerais. Em nota, a artista deu a entender que o final da relação se deu por conta desses boatos.

"Oi gente. Até o momento estava aguardando um posicionamento público do MC Cabelinho sobre os rumores de traição, mas os homens, de uma forma geral, são isentados desse questionamento, e nós mulheres precisamos sempre nos explicar: se vamos casar, se vamos ter filhos, se vamos nos separar... Então vamos lá: como não tivemos uma mensagem dele falando sobre o ocorrido, eu me proponho a confirmar aqui que não estamos mais namorando em função dos motivos óbvios", disse Bella, que completou o desabafo.

"Faço isso em respeito a todos que nos acompanhavam e tinham carinho por nós, faço isso por todas que já passaram por isso e não puderam reagir. Estou em viagem de trabalho, começando um novo projeto e é onde eu quero focar minha energia e atenção", lamentou.

MC Cabelinho negou a traição e preferiu se resguardar sobre a vida pessoal.

