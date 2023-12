Reprodução / Instagram Estefany Boro responde críticas por levar a filha na Farofa da Gkay

Estefany Boro apareceu nas redes sociais para rebater as críticas que tem recebido por levar a filha, Athena, de apenas cinco meses, para a Farofa da Gkay, festa de aniversário da influenciadora que durará três dias em Fortaleza.

"Sim, eu trouxe a Athena para a Farofa da Gkay e uma coisa é fato, se eu não tivesse trazido, deixado com a babá, com a minha mãe ou com a minha sogra, que seja, eu ia ser criticada", começou se explicando.

Ela também deu outro motivo para levar a filha: "Eu trouxe ela porque eu amamento e eu não abro mão da amamentação. Mamães que amamentam sabem o quanto é difícil amamentar, o quanto requer tempo, você tem que abrir mão de muitas coisas e eu abri mão de muitas coisas pela minha filha, não me arrependo."

A influenciadora ainda ressaltou que levou a babá da pequena para Fortaleza. "Não é porque eu virei mãe e o Jottapê virou pai que temos que deixar de viver", argumentou.

"A Athena tem uma rotina, não é porque viemos para cá que deixamos de fazer. Ela tem o horário certinho que ela dorme, que inclusive é agora, eu vim aqui para o quarto para amamentá-la para ela dormir e ficar com a babá", disse.

A morena afirmou ser uma boa mãe, apesar do que muitos estão dizendo, e que consultou a pediatra da filha antes de decidir levá-la e garantiu: "Eu jamais faria algo que prejudicasse a minha filha."

Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente