Reprodução / Instagram Gabi Martins é flagrada aos beijos com astro hollywoodiano

A cantora Gabi Martis e o ator estadunidense Marlon Wayans, de “As Branquelas”, se beijaram muito durante a madrugada desta terça-feira (5) na Farofa da Gkay.

As fotos mostram Gabi e o ator conversando e também em clima de romance, nos flagras feitos pelos fotógrafos no primeiro dia de festa da influencer Gkay.

Os internautas se surpreenderam com a presença do astro de Hollywood na festa quando Gkay postou uma foto com o ator. “Olha só quem chegou das favelas de Beverly Hills…. direto para a Farofa da Gkay", a influenciadora escreveu na legenda. Marlon aproveitou que estava no Brasil para a CCXP23 e deu uma passadinha pela festança.

Mais cedo, Gabi já tinha sido flagrada dançando coladinha com Fiuk no meio do público. A artista está solteira desde março, quando terminou o relacionamento de três meses com Lincoln Lau.





