Reprodução/Instagram Jão e Gloria Groove são anunciados como atrações do Rock In Rio 2024

Mais nomes para a lista de atrações do Rock In Rio 2024! Jão e Gloria Groove foram anunciados nesta segunda-feira (4) para a celebração dos 40 anos do festival.

As dastas das apresentações ainda não foram divulgadas, mas o evento acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro.





Os brasileiros se juntam a Ed Sheeran, Ne-Yo, Joss Stone, Imagine Dragos, Ludmillan e Lulu Santos nos nomes já confirmados.

O Rock In Rio acontece na Cidade do Rock, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os ingressos começam a ser vendidos em 7 de dezembro, às 19h. A venda inicial será do "Rock in Rio Card", que dá direito a uma entrada sem data, que pode ser definida após o anúncio de mais detalhes sobre a edição.

cadê os Lobers desse site aqui? O reizinho chegou no line-up 👑

Agora quero ver quem vai chegar no dia 7 de dezembro dizendo EU VOU com o Rock in Rio Card garantido 😎 #RockinRio2024 #RockinRio40anos #JAOnoRockinRio pic.twitter.com/QYdRMGWPd1 — Rock in Rio 🎸 (@rockinrio) December 4, 2023









📣 GLORIA GROOVE

A festa dos 40 anos acabou de ganhar essa voz, essa Noite de Gloria 😮‍💨 VEM, GG! #RockinRio40anos #RockinRio2024 #GLORIAGROOVEnoRockinRio pic.twitter.com/Hru4YM0PTk — Rock in Rio 🎸 (@rockinrio) December 4, 2023

