Reprodução/Record TV A Fazenda: Kally se revolta ao ver motivo da expulsão de Rachel Sheherazade

Kally Fonseca não escondeu a sua revolta ao ver o vídeo da expulsão de Rachel Sheherazade após uma briga com Jenny Miranda. A ex-peoa chorou e rasgou críticas a Jenny.

"Falsa! Vac* mentirosa! Peste! Satanás! Cão dos infernos! Ódio dessa mulher", disparou ela no Link Podcast.





"Eu tenho ódio dessa mulher. Isso não foi nada", completou ela se referindo a reação da jornalista com a aproximação da rival, que acabou culminando na expulsão.

Kally defendeu Rachel afirmando que não houve agressão. "Ela não agrediu, né. Só que regra é regra! Não pode encostar", disse. "A Rachel tinha tudo para ser a grande campeã da Fazenda", afirmou.

A cantora ainda deu mais detalhes sobre o dia da expulsão. "A Rachel chegou no closet e falou 'Ela [Jenny] veio com aquela bocona para cima de mim. Parecia que ia me engolir' e ela fez assim [colocou a mão na frente e acabou acertando a boca de Jenny]. Só tentou se defender".

Por fim, Kally afirmou que a expulsão teve um dedo de Jenny. "Ela quis fazer isso com um monte de gente lá dentro", afirmou ela.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Kally revoltada vendo a cena da expulsão da Rachel “ coitada da Rachel ela só tentou se defender” que ódi0 dessa mulher… pic.twitter.com/jIcSai36gy — kah (@kabiscoiteira) December 4, 2023





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: