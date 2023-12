Divulgação/ Manu Scarpa Duda Nagle e Sabrina Sato no aniversário da filha Zoe

Na noite da última sexta-feira (1), Sabrina Sato e Duda Nagle comemoraram juntos os cinco anos da filha, Zoe, com uma festa luxuosa. Os dois, que estão separados, reuniram amigos e familía em São Paulo.

Foram mais de 350 pessoas, entre eles famosos, como Sammy Lee com o filho Jake, José Loreto com a filha Bella, Kaká com a mulher Carol Dias e Fernanda Motta.



A celebração teve como tema "Sorveteria da Zoe". Os pais da pequena se separaram no início deste ano após sete anos de casamento, mas se reuniram para festejar mais um ano de vida da filha.











