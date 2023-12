Reprodução Key Alves passa o fim de semana com James Rodríguez

Key Alves está passando o fim de semana com James Rodríguez. O amigos e médico dela, Dr. Alexandre Torelli, publicou um vídeo com o jogador colombiano na mesma casa em que a ex-sister descansa.



Primeiro, o médico postou um vídeo com o jogado e disse: "Esse aqui é uma estrela, realmente".

Depois, o profissional mostrou Key Alves buscando uma bola que caiu no terreno baldio em frente à casa em que eles passam os dias de folgas.



Key também postou vídeos no imóvel aproveitando o dia de sol na beira da piscina de biquíni. A ex-BBB ainda usou uma camisa do São Paulo, time pelo qual James Rodríguez atua no momento.



