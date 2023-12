Reprodução Virginia falta em casamento após vibrar por iPhone recebido no convite

A influenciadora Virginia Fonseca foi uma das convidadas que deixou de ir à festa de casamento dos influenciadores Hytalo Santos e Euro, realizado na última quinta-feira (30). Nesta sexta, internautas resgataram momento em que a mulher de Zé Felipe agrade pelo convite, um iPhone 15 Pro Max.

O convite de casamento dos influenciadores virou destaque nas redes sociais, após convidados mostrarem que em uma cuscuzeira personalizada vinha um celular da última geração da Apple. O modelo é avaliado em R$ 10 mil.

Seguindo a rotina de exposição, Virginia gravou nos Stories o momento em que abriu o convite e se surpreendeu com a 'lembrancinha'.

"Passei muito mal... gente, vocês têm noção? É um iPhone 15 Pro Max. Um convite de casamento. Daqui a um ano, vocês têm que fazer renovação dos votos e aí você me manda o 16", brincou a empresária.

Virginia ainda deu esperanças de que iria para o evento. "Amei, amigo, obrigada! Vamos tentar ir sim".

ai morri com ela falando “vamos tentar ir sim” pic.twitter.com/c0WauMsY2h https://t.co/t3yXQtjqMh — Felipe (@webffelipe) December 1, 2023









Na última quinta-feira, Hytalo Santos, noivo organizador do evento, comentou a ausência de convidados. Na web, internautas se revoltaram com Virginia. "Devolva o iphone então", pediu uma seguidora. "Ela deu o iphone para Maria Alice jogar no chão", reclamou outra. "A Virgínia ganhando um iPhone 15 pro max de convite de casamento e dizendo que VAI TENTAR ir no casamento", alertou outro.

o hytalo santos deu um iPhone 15 pra cada convidado e ninguém foi 🤡 pic.twitter.com/QUg3s7QLKH — Sintonia 🌿 (@SintoniaVerso) December 1, 2023