Reprodução Rafael Cabral foi casado com Naiara Azevedo

Na madrugada desta quinta-feira (30), Naiara Azevedo denunciou o ex-marido Rafael Cabral por agressões físicas. A cantora esteve em uma delegacia em Goiânia e abriu um boletim de ocorrência contra o empresário. O relato da violência vem depois da artista contar que o casamento do dois teve altos e baixos no "BBB 22".



Naiara conheceu Rafael no trabalho, já que ele trabalha com agenciamento de artistas sertanejos. Eles eram amigos e começaram a namorar após a cantora ter sofrido a traição que a inspirou a compor o hit "50 reais".



Em 2016, se casaram e tiveram uma festa de luxo, com a presença de diversos famosos como Ticiane Pinheiro e a dupla João Neto e Frederico. Os cantores foram padrinhos na cerimônia.



No programa Se Joga, em 2019, Naiara contou que a vida pessoal e profissional do casal era "toda junta e misturada". "Vira e mexe a gente acaba falando de trabalho, é óbvio. O que nos uniu foi o trabalho, começamos trabalhando juntos como amigos. Depois rolou o 'lesco lesco'", afirmou.



Casamento terminou em 2021



O casal costumava trocar declarações nas redes sociais, mas, em 2021, o romance acabou. A cantora anunciou o término nas redes sociais.



"Não existem palavras para expressar o sentimento de ver uma relação chegar ao fim. Mas, existe um momento onde precisamos olhar para nós mesmos e ressignificar algumas coisas. Foram 9 anos de erros e acertos, de dores e alegrias e de muito respeito! [...] Em algum momento, nos desencontramos na vida a dois, e não é porque um casamento chega ao fim, que ele não deu certo. Para mim deu certo, sim, enquanto durou", escreveu ela.



Após os término eles ainda continuaram trabalhando juntos e tendo contato. No "BBB 22", Naiara, inclsuive, falou bastante do ex-marido. Ela contou que os dois ainda se respeitavam, mas confessou que se sentiu liberta após o divórcio.



"Quando eu estava casada, eu sinto que eu respirava e o ar não vinha (...). Chegou uma hora que eu entendi que meu sentimento estava no ter a atitude de falar, de conversar com o outro, e ser sincera. E esse fim do relacionamento não é o fim do mundo. Muitas pessoas que me conhecem desde sempre falaram: 'Nossa, Naiara, parece que você está tão mais bonita. O que você fez?'. Eu falei assim: 'Eu não fiz nada, continuo com a mesma aparência de quando eu estava casada, só que a diferença é que hoje eu me sinto mais eu'. Sinto que venho me encontrando", declarou na época.

Rafael Cabral também recordou o relacionamento. Em nota enviada ao g1, ele afirmou que estranhou as declarações da cantora, mas assumiu que cometeu "erros" e "falhas" durante o casamento. Naiara denunciou um caso de agressão que teria acontecido em junho deste ano.



"Humildemente reconheço os meus erros e minhas falhas humanas enquanto marido, respeito e acolho as decisões da justiça e espero que através do diálogo possamos construir um consenso e esclarecer eventuais dúvidas e divergências", disse Cabral em nota.











Caso Naiara Azevedo

Naiara Azevedo esteve em uma delegacia em Goiânia, na madrugada desta quinta-feira (30), e abriu um boletim de ocorrência contra o ex-marido, Rafael Cabral. A equipa da sertaneja disse, no Instagram, que ela sofreu constrangimento ilegal, lesão corporal, injúria, ameaça, apropriação indébita e violência patrimonial por parte do empresário.



Segundo Léo Dias, a artista relatou, no B.O, que sofreu ameaças de Rafael e citou um caso de julho, em que ele prometeu "acabar a vida e carreira" dela. A cantora ainda disse ter um vídeo de agressões físicas que sofreu do empresário.



Ao iG Gente, a equipe de Naiara Azevedo negou que a cantora foi agredida por um namorado, mas confirmou a ida à delegacia e que o caso "está em segredo de justiça".



Rafael Cabral se manifestou após a repercussão do caso. Ao G1, ele afirmou que estranhou as declarações de Naiara, mas reconheceu que cometeu "erros" e "falhas" no relacionamento.



Naiara e Rafael terminaram o relacionamento de uma década em 2021, mas continuaram como sócios na área de equipamentos de shows da cantora.

