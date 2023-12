Reprodução Luciele Camargo detalha 1ª vez com Denilson após o parto: 'Uma bosta'

Luciele Camargo, mulher do apresentador Denilson, relembrou um drama vivido pelo casal após o nascimento da primeira filha, Maria Eduarda, de 13 anos. Segundo ela, mudanças físicas frustraram a primeira relação do casal no pós-parto.

Em participação no podcast A Mãe Tá Off, mulher do ex-jogador afirmou que contava os dias para retomar a rotina de intimidade do casal, entretanto, quando foi permitido a relação, a situação foi desagradável.

"[Pensava:] 'Meu Deus do céu, não vejo a hora'. Acabou, mozão. Bora, é hoje, se prepara... Foi uma bosta. Você não tem lubrificação, dói, você fica assim, você quer [mas é ruim]", relembrou.

Luciele admitiu que tinha medo de vazar leite materno durante as relações. "Como vai fazer [sexo] com aquele sutiã horroroso, com a possibilidade de você está ali, de repente seu peito está esguichando leite no olho do seu esposo, sabe, porque existe [essa possibilidade]".

A mulher do ex-jogador disse não se lembrar de como foi a primeira relação após o nascimento do segundo filho, Davi, de 8 anos. Apesar disso, ela confessou ter tomado uma atitude em prol da vida íntima do casal. Ela parou de amamentar aos 5 meses do herdeiro.

"Eu tomei [essa] decisão, me arrependi, me culpei por isso, mas aquele negócio, pôr na balança, o meu equilíbrio ali, naquele momento, foi tomar a decisão de parar de amamentar para retomar minha vida de casal", entregou.