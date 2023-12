Reprodução Influencer Emily Garcia presenteia segurança com carrão luxuoso; veja

A influenciadora Emily Garcia surpreendeu o funcionário que faz a segurança dela com um carrão luxuoso avaliado em R$ 260 mil. "Shrek", como é apelidado, ficou emocionado com o presente de natal antecipado. O automóvel é do modelo Jeep Compass.



Na publicação divulgada nas redes sociais, Emily Garcia detalhou que o presente para "Shrek" é por ele sempre respeitar ela e o filho Miguel. O rapaz também trabalha como motorista e está com a influenciadora há 4 anos.

"Obrigada por dar o sangue por mim e por Miguelzinho, por ser um paizão. Vai além de ser segurança e motorista", destacou Emily.

Shrek também apareceu para agradecer o presente publicamente. Ele revelou que já levou as filhas para a escola com o novo carrão e disse que as meninas ficaram emocionadas.

"Gente, primeiramente, eu estou muito nervoso, tremendo bastante. Quero agradecer a Deus, e Emily, muito obrigado, não dá para segurar, não. Eu sei que peço a Deus todos os dias para, cada dia, você crescer. Sempre vou estar cuidando de você com amor, carinho e respeito. Você é maravilhosa. Olha o presente que ela me deu, gente", agradeceu.