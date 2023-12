Reprodução Denílson acaba com mistério e revela se Belo quitou dívida milionária

O apresentador Denilson publicou um vídeo nesta sexta-feira (1º) para acabar com os rumores da negociação com o cantor Belo. Segundo o ex-jogador, a dívida milionária do artista foi quitada e está tudo resolvido.



Através do Instagram, Denilson garantiu que os rumores de que Belo ainda o devia não são verdadeiros. A dupla fez as pazes recentemente após mais de 20 anos em batalha judicial.

"Está tudo certo entre mim e o cantor. O Belo não me deve nada. Existia pendência de uma parcela, mas essa pendência já foi resolvida. Está tudo certo e vida que segue".

A confusão iniciou-se nos anos 2000, quando Belo deixou o grupo musical Soweto um ano após Denilson comprar os direitos da banda. Segundo o ex-jogador, o cantor quebrou um acordo do contrato e por isso levou o caso para a Justiça.

Devido aos juros, em 2023, a dívida de Belo com o apresentador era estimada em R$ 7 milhões.