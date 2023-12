Reprodução/Record TV A Fazenda: Nadja diz que Jaque jogou um pote de creme em sua direção

Nadja Pessoa aproveitou o intervalo para relatar uma situação que aconteceu com ela e Jaquelline durante A Fazenda 15.

A peoa disse que os colegas de confinamento já chegaram com julgamentos sobre ela e, quando decidiu se abrir, levou creme no rosto.





Antes da eliminação, Nadja explicou o ocorrido. "Ela jogou o pote em você?", questionou Radamés.

"Jogou! Se tivesse batido, seria agressão! Com raiva, ainda, com ira! Imagina se pega na minha cara?", disse ela.

Nadja contou no intervalo que Jaquelline jogou um pote de creme em sua direção, mas que não acertou nela.



Nadja: "Se tivesse batido, seria agressão! Com raiva, ainda, com ira! Imagina se pega na minha cara?" #AFazenda pic.twitter.com/kDshRl9ZTa — Central Reality (@centralreality) December 1, 2023





