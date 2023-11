Reprodução/Instagram Virginia vira piada na web por dancinhas das músicas do marido

Virginia Fonseca entrou para os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter, com a viralização das novas danças da influenciadora para as canções do marido, Zé Felipe.

A empresária virou piada ao revelar as coreografias dos últimos lançamentos do cantor.





"Parece os personagens de The Sims dançando", disse uma internauta; "Quando eu estiver louca, não direi nada, mas haverá sinais", brincou outra; "Parecendo dança de apresentação de escola", comentou um terceiro.

Outros ainda se identificaram com as danças: "Eu no meu quarto", "Quando a gente dançava na festa da escola", "Eu no quarto 3h da manhã com hiperatividade", comentaram alguns.

vi isso aqui na tl tô rindo faz 10 minutos mds virgínia pic.twitter.com/eMEDnDt2o7 — polly (@ahnizyllop) November 30, 2023









Eu na escola quando tinha apresentação valendo ponto : KKKKKKKKKKKKKK Virgínia pic.twitter.com/UPCL8ypX8X — Leoo Santos ⚡️ (@leonardooosts) November 30, 2023









o que me pega nesse vídeo da virgínia é ela dando a vida pra dançar e falhando totalmente

KKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/aAqZ60QQg4 — kath 🐾 (@artsoohyuk) November 30, 2023









A NOVA COREOGRAFIA DA VIRGINIA ME TIROU UMA GOSTOSA RISADA pic.twitter.com/gfSs9qXgyM — Dudu Guimarães (@Dudu) November 30, 2023

