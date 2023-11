Reprodução Preta Gil se despede de bolsa de ileostomia: 'Viramos melhores amigas'

A cantora Preta Gil se despediu da bolsa de ileostomia nesta quinta-feira (30), dia que fará a cirurgia para a retirada do aparelho. Diagnosticada com câncer no intestino no final de 2022, a artista celebrou a reta final do tratamento em uma publicação.



No Instagram, a filha de Gilberto Gil posou de trajes íntimos com a bolsa de ileostomia exposta. A peça é utilizada para construção de um caminho alternativo do intestino. No caso da artista, a bolsa externa é utilizada para receber os excrementos de fezes gerados pelo organismo.

"Tirei essa foto ontem, não estava sol, mas eu quis deixar registrado uma última foto com a minha bolsinha de ileostomia, ela que tanto me ajudou nesses últimos 3 meses e meio. Sou grata demais por ter tido a oportunidade de usá-la enquanto meu corpo cicatrizava", iniciou.

Na publicação, Preta Gil revelou ter vivido dificuldades para aceitar o uso da peça, já que o procedimento sofre preconceitos sociais.

"Mas, quando eu entendi que ela tinha salvo a minha vida, eu mudei minha relação com ela, e sim, viramos melhores amigas, e a batizei de Angel. Nesses 3 meses eu conheci um mundo que não conhecia, o mundo dos ostomizados, onde entrei em contato com muita gente que já passou ou estava passando pelo mesmo que eu, e percebi o quão estigmatizado era esse assunto, quanto preconceito, quanta desinformação existe", adicionou.

A cantora ainda refletiu sobre utilizar o momento do tratamento com a bolsa de ileostomia para representar um grupo social e "inspirar uma transformação coletiva".

"Sou grata aos médicos, as estomaterapeutas que me deram suporte e as milhares de mensagens que recebi de acolhimento e apoio. Estou aqui no hospital pronta pra mais essa etapa, vou fazer a cirurgia de reversão hoje, e estou cada vez mais perto do fim do tratamento!!!", celebrou.