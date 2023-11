Reprodução Preta Gil encara nova cirurgia e se diz confiante: 'Vai dar certo'

A cantora Preta Gil anunciou nesta quarta-feira (22) que está se preparando para uma nova cirurgia em decorrência do diagnóstico de câncer no intestino. A herdeira de Gilberto está prestes a retirar a bolsa de ileostomia e se diz confiante para a reta final do tratamento.

Nesta tarde, a empresária revelou estar internada no hospital para a realização de exames pré-operatórios.

"Esses exames já estavam agendados, eu teria que fazer três meses após a minha última cirurgia para retirada do tumor. Exames para a gente avaliar como ficou a cicatrização da operação, para que a gente pudesse fazer a reversão, né? Religar o intestino e tirar bolsinha de ileostomia", iniciou.

No vídeo, Preta Gil se diz confiante após os resultados dos exames terem sido "maravilhosos".

"Eu estou apta a fazer a cirurgia semana que vem. Meu corpo cicatrizou super bem, então, semana que vem eu vou fazer a reversão e ligar no intestino, tirar minha bolsinha e fazer minha reabilitação em breve, voltar a uma vida normal. Estou muito feliz, queria agradecer todo mundo que orou por mim, que ora por mim", agradeceu.

Preta Gil também pediu para que as pessoas continuem orando por ela na semana que vem, quando fará a cirurgia de reversão.

"Vai dar tudo certo! Tenho fé em Deus e nos meus orixás, nas minhas santinhas, que vai ser um sucesso, em breve a gente vai poder se rever, cantar, dançar, nos palcos dos festivais, enfim, em todos os lugares que a gente ama estar juntos no Carnaval", finalizou.