Reprodução Instagram - 30.11.2023 Eduardo Costa e o irmão, Weliton Costa

O irmão de Eduardo Costa, Weliton Costa, recuperou o carro que havia sido roubado na última segunda-feira (27), quando bandidos invadiram a casa em que ela mora com a mãe, Maria Raimunda Costa, em Santa Luiza, pólo industrial da Grande BH.



Em entrevista concedida à Rede Globo, Weliton explicou que havia reencontrado o veículo, porém destacou que ele não estava nas mesmas condições de antes do furto. Segundo ele, uma garota identificou o carro e ligou à polícia.



“Encontraram o carro no Tupi B, sem peças faltando, só o pneu do lado dianteiro do passageiro que estava estourado. Uma menina que viu o carro parado e ligou para a polícia”, detalhou ele, que, assim como o irmão, é cantor sertanejo.





No momento da invasão, Weliton e familiares estavam na residência, entretanto, ninguém se feriu. As câmeras de segurança da casa registram o crime, que segue sendo investigado pela 2ª delegacia de Polícia Civil de Santa Luzia.

+Assista ao "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: