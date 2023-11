Reprodução/Instagram - 29.11.2023 Viih Tube ultrapassou Sabrina Sato em número de seguidores no Instagram





Viih Tube ultrapassou Sabrina Sato e se tornou a ex-BBB mais seguida no Instagram. O recorde de seguidores foi notado por internautas nesta quarta-feira (29). Ambas apresentam uma média de 31,4 milhões de seguidores, mas a influenciadora superou o número de admiradores da apresentadora.





Enquanto Sato tem por volta de 31.406.000 seguidores, Viih reúne cerca de 31.414.000. A ex-sister chega ao posto dois anos após participar do reality show da Globo. Atualmente, ela usa a rede social para compartilhar postagens do dia a dia com a filha Lua Tube, fruto do casamento com o também ex-BBB Eliezer.





Viih Tube garante o posto de ex-BBB mais seguida após ultrapassar o número de seguidores de Juliette, campeã do "BBB 21". A cantora segue na terceira posição do ranking, com 30,9 milhões de seguidores na rede social.

A movimentação na lista repercutiu anteriormente na web e Juliette reprovou a "rivalidade feminina exaltada" por pessoas. "Nada novo, né? Já vimos esse filme. Trajetórias diferentes e bonitas, cada uma a seu modo. Mulheres inteligentes, dedicadas, lindas e reais. Lutando por seus propósitos. Isso importa", avaliou na época.

